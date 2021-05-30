Укравтодор и американская компания Bechtel подписали меморандум по реализации Киевской окружной дороги

Укравтодор и компания Bechtel Overseas Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проектов строительства окружной дороги вокруг Киева (КОД).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Между Государственным агентством автомобильных дорог Украины и компанией Bechtel Overseas Corporation подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в направлении реализации этого проекта.

"Киевская обходная дорога - это мегапроект Укравтодора, предусматривающий сооружение полукольца общей протяженностью около 150 км. Он поможет вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева и соединит ключевые автомобильные дороги М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса и Н-01 Киев - Знаменка. Далее объединит автомобильные дороги Н-08 Борисполь - Мариуполь и М-03 Киев - Харьков и обход. Бровары", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Компания была основана в 1898 году и сейчас является крупнейшей строительной компанией в США с проектами в 160 странах на семи континентах. Bechtel специализируется на инфраструктуре, ядерной, безопасности и экологической областях, оперирует на рынке нефти, металлургии, газа и химикатов.