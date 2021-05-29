Запасы газа в Европе снизились до рекордного показателя

Уровень заполнения подземных хранилищ газа Европы в процентном исчислении достиг минимального за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года).

Об этом сообщает "Интерфакс", передает enkorr.

По данным на утро 27 мая, уровень запасов в ПХГ составлял 35,82%, что ниже зафиксированного в 2018 году минимума на эту дату — 35,95%. Текущий уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах отстает от среднего показателя за последние пять лет на 14,43 процентных пункта.

Средний объем нетто-закачки в мае на треть отстает от среднего показателя за последние пять лет (256 млн куб. м/сут. против 373 млн куб. м/сут.).

"При сохранении текущих темпов закачки к 20 октября (усредненной дате перехода европейских подземных хранилищ от режима закачки к отбору) уровень запасов природного газа сможет достигнуть 78%.

Этот показатель может оказаться еще ниже из-за влияния плановых ремонтов на газопроводах "Ямал—Европа" (с 6 по 10 июля) и "Северный поток" (с 13 по 23 июля)", - сообщает издание.