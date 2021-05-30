Амнистия капитала, криминализация контрабанды и регулювання банковской комиссии: за что Рада будет голосовать на неделе

За какие важные финансово-экономические законопроекты Верховная Рада будет голосовать на неделе.

Об этом написал нардеп Ярослав Железняк.

Амністія капіталу (5153)

Податкова амністія дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, відкрити свої справжні статки та доходи, уникнувши при цьому покарання.

Основною метою є детінізація економіки шляхом декларування активів. Законопроектом передбачається у період з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб. Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Криміналізація контрабанди (5420).

Законопроект, що внесений Володимиром Зеленським спрямований на встановлення нових штрафів, або кримінальну відповідальність за контрабанду.

Так, всі порушення умовно розділені на декілька груп:

Контрабанда товарів

Контрабанда підакцизних товарів

Недостовірне декларування товарів

Відповідальність залежить від того, в яких умовах було скоєно злочин. Наприклад якщо говорити суто про контрабанду, то покаранням буде штраф від десяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за один із злочинів, передбачених відповідними статтями, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища то покарання буде від п'ятдесяти тисяч до сімдесяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

А у разі вчинення таких дій організованою групою, то покарння буде позбавлення волі на строк від семи до одинадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Страхування (5315)

Новий закон дозволить Нацбанку перейти від ліцензування окремих видів страхування до ліцензування за класами страхування.

Страхова компанія, що отримає ліцензію на страхування за класами страхування життя (life страхування), не зможе бути ліцензованою для здійснення страхування за класами страхування іншими, ніж страхування життя (non-life страхування), та навпаки. Закон передбачає можливість зміни обсягу ліцензії – додавати додаткові класи (ризики в межах класів) страхування до вже існуючих у страховика та/або поєднувати діяльність із вхідного перестрахування з прямим страхуванням. Також страховик може звузити обсяг власної ліцензії. Загалом у межах life-страхування законом виділяється 5 класів страхування, non-life страхування – 18 класів.

Також законопроєктом пропонується: страхові компанії мають розкрити інформацію щодо всіх власників істотної участі та ключових учасників страхової компанії, страховики при реєстрації будуть надавати плани діяльності на три роки, закон встановлює диференційовані підходи до розміру статутного капіталу страховиків

Також передбачається обов’язкове розкриття страховиком для споживача вичерпних відомостей про умови договору страхування та розмір страхової премії, коректну дату чи період, коли премія підлягає сплаті, та наслідки, якщо вона сплачена із затримкою або взагалі не сплачена. Серед інших вимог також буде розкриття вартості страхового продукту, обов’язкове розкриття розміру комісії, яка підлягатиме сплаті споживачем.

Приєднання до електромереж (5009)

Метою законопроєкту є суттєве спрощення процедури приєднання до електричних мереж електроустановок замовників, скорочення кількості документальних процедур, зменшення витрат часу замовників на приєднання, запровадження механізму "єдиного вікна" для подачі замовника звернень, заяв, запитів та отримання інформації, необхідної для проєктування та здійснення будівельно-монтажних робіт.

У документі зазначається, що на сьогоднішній день для приєднання, наприклад, невеликої пекарні чи виробничого приміщення (цеху) до електричних мереж підприємцю необхідно витратити більше 280 днів.

За словами голови профільного комітету Андрія Геруса, строки приєднання до електричних мереж буде скорочено у 2,5 раза.

Індексація пенсій (4668)

Законопроектом пропонується:

визначити дату щорічної індексації пенсій — 1 березня;

розширити коло осіб, які можуть отримати індексацію пенсії на загальних умовах, а саме доповнити його військовослужбовцями, держслужбовцями, науковцями та іншими категоріями пенсіонерів;

призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірваний у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я, у зв’язку із змінами в організації виробництва, але за умови, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, а для осіб, які звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва, додатково — за умови реєстрації в державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи;

надати визначення поняттю "тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність" та визначити, що батько чи мати, які виховують дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність, мають право на дострокове призначення пенсії;

збільшити віковий поріг визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства з 16 до 18 років;

установити, що непрацездатними членами сім’ї також вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони досягли віку 65 років;

усунути різницю в розмірах надбавок за однакову тривалість більш пізнього виходу на пенсію, яка наразі в деяких випадках відрізняється в декілька разів залежно від часу виходу на пенсію (до чи після 2004 року).

Аграрні розписки (2805-д)

Аграрні розписки - це механізм фінансування сільськогосподарських виробників, такий інструмент працює з 2018 року.

Так, наприклад фермер, якому потрібні техніка, може оформити аграрну розписку з дилером, він дає необхідну техніку, а фермер розплачується пізніше, зібраним врожаєм. Терміни, обсяги та інші деталі завжди обговорюються індивідуально між постачальником і покупцем. За аграрну розписку можна взяти в кредит техніку, добрива та все необхідне для ведення господарства.

Метою законопроекту є вдосконалення законодавства, як повідомляється в пояснювальній записці, це дозволить підвищити простоту в обігу, ефективність, надійність аграрних розписок, а також розширити сферу їх використання.

Серед основних нововведень законопроекту:

визначення правової природи аграрної розписки як цінного паперу;

розширення кола суб'єктів, які мають право видавати аграрні розписки;

створення правових умов видачі багаторічних аграрних розписок, виконання за якими буде відбуватися частинами;

посилення гарантій прав кредиторів в разі примусового виконання.

Вдосконалення системи оскарження держзакупівель (5309)

Передбачається подання скарг у формі електронного документа шляхом заповнення уніфікованих форм, що надалі дозволить спростити опрацювання скарг та формування аналітики щодо функціонування системи оскарження.

Крім того, Законопроект передбачає, що у випадку оскарження тендерної документації суб'єкту оскарження зобов'язаний надавати докази наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів, що дозволить забезпечити рівність прав та обов'язків сторін у процесі оскарження та не допускати зловживання учасниками правом на оскарження.

Разом з тим, у разі порушення суб'єктом оскарження, замовником строків та порядку надання інформації, передбачених цією частиною, така інформація може бути не врахована органом оскарження під час розгляду такої скарги.

Митний збір та ПДВ для посилок з-за кордону (4278, 4279)

Законопроектом №4279 передбачається: визначити відповідальними за нарахування та сплату до бюджету ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях оператора поштового зв'язку, експрес-перевізника, якщо їм здійснюється декларування таких товарів шляхом подання реєстрів;

Привести у відповідність положення ПКУ та МКУ в частині визначення бази оподаткування ПДВ і митом при ввезенні товарів на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, шляхом закріплення, що базою оподаткування ПДВ є частина їх митної вартості (для юридичних осіб або ФОП) або частина їх сумарної фактурної вартості (для фізичних осіб), що перевищує неоподатковуваний мінімум (150 євро);

встановити можливість відстрочки сплати ПДВ - протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

Законопроектом №4278 передбачається:

Введення електронного декларування міжнародних поштових та експрес-відділень;

Виключно письмова форма декларування товарів, які пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Базою оподаткування митними платежами посилок є їх сумарна митна вартість;

Розширення переліку товарів переміщення яких забороняється в міжнародних і експрес-відправленнях. До переліку включаються алкогольні напої, тютюнові вироби, які пересилаються на адресу громадян або відправляються громадянами незалежно від вартості, а також про пересилання в міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до переміщення відповідно до законодавства України;

розширити перелік документів, якими може підтверджуватися фактурна вартість товарів громадянами.

Платіжні послуги (4364)

Податковий комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та у цілому законопроєкт щодо платіжних послуг.

Меморандум про зниження комісії інтерчейндж підписали заступник голови НБУ Олексій Шабан, регіональний президент компанії Visa у регіоні Центральна Європа, Близький Схід та Африка Ендрю Торре та старший керуючий радник з регуляторних питань компанії Mastercard у Європі Крістоф Баерт.

Зазначається, що для цього компанії Visa та Mastercard звернулися до АМКУ із заявою щодо надання дозволу на узгоджені дії.

Після отримання такого дозволу вони розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж, зокрема комісії мають становити: