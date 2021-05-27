Лещенко об открытии рынка земли: В первые полгода экономический эффект будет минимальным

Министр агрополитики Роман Лещенко заявил, что с точки зрения экономики эффект от внедрения рынка земли с 1 июля до конца года будет минимальным.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Мы сделали таким образом, что по иностранцам - на референдум, по юридическим лицам - с 2024 года, и то не факт. Будем смотреть. Сейчас смогут покупать только украинцы в ограничениях до 100 гектаров. Мы отслеживаем все транзакции - кто купил, за сколько купил, в каком периоде, где он взял деньги на это все. Мы делаем очень консервативную земельную реформу. Очень мягкую, поэтапную, без каких-либо резких движений.

Мы никуда не спешим с рынком земли. Мы очень плавно идем для того, чтобы просто легализовать и признать наконец право собственности на землю. И мы ожидаем, что в первые полгода вообще у нас будет минимальный процент купли-продажи. Основная масса, которая будет, это будет легализация уже существующих договоров", - рассказал министр.

"Да, с точки зрения экономики эффект будет минимальный. Мы ожидаем для себя, что первые полгода, это будет так называемый подготовительный период. Институциональная подготовка, правоприменительная практика, нотариусы, реестры. То есть процесс будет идти очень плавно", - добавил он.

Напомним:

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельськохозяйственного назначения - согласно закону, с 1 июля 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти 2 полуострова Крым.

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что к людям, которые занимались земельными махинациями, будут применены санкции СНБО.

Реализация земельной реформы добавит в бюджеты разных уровней около 2 млрд долларов или около 1,5% ВВП, заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.