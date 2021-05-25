Новости 25 мая: за "средние" автомобили придется платить налог, у Дубилета оказался израильский паспорт

Об автомобилях. В случае принятия "антиахметовского" законопроекта изменения могут повлиять и на владельцев автомобилей: авто дороже 1,2 млн грн предлагают считать "роскошью", а в таком случае придется заплатить 25 тысяч гривень транспортного налога.

О квартирах. "Антиахметовский" законпроект о налоговых изменениях оставляет действующие ставки налогообложения при заключении одной сделки с недвижимостью в год и повышает ставки для каждой следующей.

О Дубилете. Александр Дубилет, экс-глава правления "ПриватБанка", которого в марте объявили в розыск, имеет гражданство Израиля и проживает в этой стране.

Об экологии. Украинская тепловая генерация ответственна за большинство выбросов в атмосферу в Европе и занимает 1-2 место по выбросам основных опасных веществ, при этом их объемы не соответствуют нормативам ЕС.

О COVID-фонде. По результатам проведенного Государственной аудиторской службой аудита Фонда борьбы с коронавирусом, созданного в прошлом году для борьбы с пандемией, нашли нарушений на 400 млн гривень, больше всего - в Минздраве.

Об Ощадбанке. НБУ согласовал назначение Розы Тапановой и Александра Роднянского членами наблюдательного совета Ощадбанка по квотам правительства и президента соответственно.

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Налоговая реформа Зеленского на подходе: кто еще заплатит, кроме олигархов

Война Зеленского с Ахметовым пройдет для украинцев не без потерь. Какие последствия для граждан будет иметь налоговая реформа президента? (укр)