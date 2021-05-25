Кабмин готовит изменения по продаже недвижимости: чем больше сделок, тем больше налогов

"Антиахметовский" законпроект о налоговых изменениях оставляет действующие ставки налогообложения при заключении одной сделки с недвижимостью в год и повышает ставки для каждой следующей.

Об этом говорится в статье ЭП.

"Анонсируя изменения в Налоговый кодекс, министр финансов Сергей Марченко месяц назад говорил, что они должны заставить платить налоги "очень хитро сделанных" людей, которым до сих пор удавалось уклоняться от налогообложения. Министр имел в виду не только крупный олигархический бизнес, но и застройщиков", - говорится в материале.

Так, сейчас при продаже недвижимости (квартиры, дома, участка) не чаще раза в год и при условии владения ею более трех лет украинцы платят государству 2%: по 1% в Пенсионный фонд и пошлины с покупателя и продавца.

Если же в течение года таких объектов недвижимости продается несколько, то с каждой сделки продавцу необходимо заплатить дополнительно 5% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. При таких условиях продажа квартир застройщиками - физическими лицами является достаточно распространенной и выгодной сделкой.

"Вместе с тем, если бы квартиры продавали через фирму, то из полученной прибыли застройщику пришлось бы заплатить государству 18%. Меньшая ставка дает возможность устанавливать цены немного ниже. Тем более, что оплата 5% и 1,5% все равно ложится на плечи покупателя.

Злоупотребление этой схемой иногда приводило к скандалам. Так, бывший мэр Ирпеня и застройщик Владимир Карплюк в декларации 2015 года указал 67 квартир. Это вызвало резонанс в обществе, особенно среди жителей города, которые не понимали, зачем чиновнику столько недвижимости", - пишет автор материала.

Эту схему жолжно побороть уточнение, которое есть в "антиахметивском" законопроекте - оно оставляет действующие ставки налогообложения при заключении одной сделки с недвижимостью в год и повышает ставки для каждой следующей.

В частности, если лицо решило в течение года продать два объекта недвижимости, то со второй сделки придется заплатить 5% (НДФЛ) и 1,5% (военный сбор).

А доход с каждой последующей операции будет облагаться по обычной для физлиц ставке 18%. К которым надо добавить еще 1,5% военного сбора.

"После принятия этих изменений в Налоговый кодекс схемы по продаже квартир через физлиц потеряют смысл, поскольку ставка основного налога составит 18%.

Более того - продавать недвижимость через компанию-застройщика станет выгоднее, потому что в этом случае объектом налогообложения будет не доход, а прибыль, то есть сумму до налогообложения можно уменьшить на расходы.

На большинство граждан эта норма не должна повлиять. Вряд ли много людей, у которых возникает потребность в течение года продавать более двух объекты. Ликвидация схемы по минимизации налогообложения может ударить по застройщикам, которые переведут дополнительные (законные) налоговые начисления на покупателей квартир и поднимут цены", - говорится в статье.

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Экономическая правда