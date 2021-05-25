Сколько денег потеряли из COVID-фонда: результаты аудита

По результатам проведенного Государственной аудиторской службой аудита Фонда борьбы с коронавирусом, созданного в прошлом году для борьбы с пандемией, нашли нарушений на 400 млн гривень, больше всего - в Минздраве.

Приведенные данные содержатся в ответе Госаудитслужбы на запрос "Экономической правды".

Проведение аудита было одним из требований Международного валютного фонда. Согласно подписанному в прошлом году меморандуму с МВФ, завершить проведение аудита Украина должна до 1 апреля 2021 года.

Интересно, что согласно тексту меморандума, при проведении аудита ГАСУ должна была привлекать внешних независимых аудиторов, но, учитывая ответ на запрос ЭП, этого сделано не было.

В целом по итогам аудита Служба обнаружила финансовые нарушения на 406,8 млн грн (из них таких, которые привели к потерям государственных средств на сумму 114,4 млн грн).

Кроме того, аудиторы обнаружили проблемные вопросы при использовании средств "коронавирусного" фонда, повлиявшие на эффективное их использование на сумму 25,62 млрд грн. Отметим, что общий объем кассовых расходов из фонда в 2020 году составил 66,53 млрд грн.

Топ ведомств, допустивших больше всего нарушений, по данным аудита ГАСУ выглядит так:

МОЗ - 249,3 млн грн (в частности нарушений, которые привели к потерям бюджетных средств на 18,9 млн грн)

Министерство развития общин и территорий - 87,9 млн грн (в частности нарушений, которые привели к потерям бюджетных средств на 78,9 млн грн)

МВД - 26,5 млн грн (в частности нарушений, которые привели к потерям бюджетных средств на 10,3 млн грн)

Министерство культуры и информполитики - 21,5 млн грн (в частности нарушений, которые привели к потерям бюджетных средств на 1,2 млн грн).

Всего в ходе аудита COVID-фонда государственные аудиторы провели 962 меры государственного финансового контроля, в том числе 1 аудит Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, 3 аудита выполнения бюджетных программ, 280 ревизий отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, 457 проверок закупок и 221 мониторинг процедур закупок.

Напоминаем:

В течение 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 использовали 89% предусмотренных средств, или 63,7 млрд грн, по общему фонду госбюджета, а также 2,8 млрд грн из специального фонда.

Экономическая правда