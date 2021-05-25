Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет оказался гражданином Израиля

Александр Дубилет, экс-глава правления "ПриватБанка", которого в марте объявили в розыск, имеет гражданство Израиля и проживает в этой стране.

Об этом сообщил адвокат Дубилета во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, передает hromadske.

Адвокат сообщил, что его подзащитный направил электронное письмо в Высший антикоррупционный суд, в котором указал свое местонахождение.

"Сообщил также о том, что в течение длительного времени, а именно с 2017 года, проживает на территории государства Израиль. Это подтверждается документами, которые мы уже предоставили. Сообщил о том, что является гражданином Израиля, то есть на законных основаниях проживает в этой стране", - отметил адвокат.

По словам защитника, Дубилет не скрывается от следствия и хочет участвовать в судебных заседаниях. В то же время из-за ограничений в Израиле он не может приехать в Украину.

Напоминаем:

В марте подозрения по факту растраты 8,2 млрд грн Приватбанка получили еще три топ-чиновника финучреждения. Среди тех, кто получил подозрения - экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет. В конце месяца Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск.

Генпрокурорка Ирина Венедиктова ранее объясняла обстоятельства эпизода растраты 8,2 млрд грн средств банка.

По ее словам, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они "приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка". Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.

Кроме того, Александром Дубилетом ранее получил подозрение по другому эпизоду дела, а именно растраты 136 млн грн средств банка.