НБУ согласовал назначение Роднянского-младшего членом набсовета Ощадбанка

НБУ согласовал назначение Розы Тапановой и Александра Роднянского членами наблюдательного совета Ощадбанка по квотам правительства и президента соответственно.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на 3 собеседников в Нацбанке и Ощадбанке, позже информацию подтвердили в пресс-службе НБУ.

"Тапанова и Роднянский прошли тест и собеседование в НБУ и были единогласно утверждены Комитетом по надзору 24 мая", - рассказал один из собеседников.

В то же время Тапанова подтвердила изданию, что успешно прошла тестирование.

Напомним:

После увольнения Тараса Кириченко в апреле правительство назначило Розу Тапанову членом наблюдательного совета Ощадбанка.

Тапанова ранее была руководителем Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Кроме того, она была руководителем и одним из основателей адвокатского объединения "Международная юридическая компания", среди основателей и бенефициаров которой, по данным Opendatabot, указан глава ОП Андрей Ермак.

В марте Кабмин назначил Александра Роднянского-младшего - сына экс-основателя телеканала "1+1" и российского телепродюсера Александра Роднянского - членом наблюдательного совета Ощадбанка как представителя государства от президента.

Ранее сообщалось, что сын экс-основателя телеканала "1+1" и российского телепродюсера Александра Роднянского претендует на должность члена наблюдательного совета государственного "Ощадбанка".

В 2020 году он получил 1,69 млн грн дохода от Кембриджского университета, 153,6 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 121,7 тыс. грн дохода за отчуждение имущества компании Rodniansky Development Srl (Италия).

Роднянскому-младшему принадлежит часть жилого дома в Великобритании общей площадью 150 кв. м, квартира в Украине площадью 179,7 кв. м. Кроме этого, Роднянский имеет право пользования недвижимостью в России, в частности квартирой, жилым домом площадью 364,8 кв. м и земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. м.

Супруга Роднянского актриса Янина Студилина известна ролью второго плана в российском телесериале "Ранетки".

Александр Роднянский-младший был главным советником по экономике бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука, сообщало Reuters. Александр Роднянский-младший – доктор экономических наук, он работает профессором Кембриджа.

Как сообщил сам Роднянский в комментарии ЭП, Гончарук искал экономиста для написания экономической программы и программы реформ. "Я эту программу написал", – заявил экономист.

По данным агентства, Роднянский-младший был экономическим советником Зеленского после его избрания на пост президента.

Отец, продюсер Александр Роднянский, является одним из основателей украинского телеканала "1+1", с которым сотрудничала студия Зеленского "Квартал 95". В настоящее время владельцем телеканала является бизнесмен Игорь Коломойский.

В России Роднянский-старший известен как продюсер фильмов.