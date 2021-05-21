Новости 21 мая: "Роттердам+" четвертый раз закрыли, импорт электроэнергии из РФ могут запретить

Об интернете: Корпорация Microsoft с 15 июня 2022 года прекратит поддержку интернет-браузера Internet Explorer 11 для некоторых версий операционной системы Windows 10

О санкциях: Народные депутаты поддержали постановление об обращении к Конгрессу США о введении санкций против строительства газопровода "Северный поток-2".

О "Роттердам +": 20 май новый старший группы прокуроров Денис Демкив по делу "Роттердам+" решил ее закрыть четвертый раз - Национальное антикоррупционное бюро будет обжаловать решение к руководителю прокуратуры

Об энергобезопасности: Нацкомиссия по энергетике и тарифам 26 мая рассмотрит вопрос запрета импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси - 15 мая регулятор получил полномочия ограничивать соответствующую пропускную способность

О тарифах: "Нафтогаз" с введением летнего тарифа на газ для населення работает над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия.

Об экономике: В обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году - с 4,3% до 3,8%.

Эксклюзивы ЭП:

"В Бельгии гектар земли стоит до 100 тысяч евро". Как бельгийский фермер выращивает картофель в Черкасской области и борется с рейдерами

Два десятилетия в Черкасской работает бельгийский фермер. Почему открыть бизнес по выращиванию овощей в Украине выгоднее, чем в Западной Европе, и с какими сугубо украинским трудностями столкнулся предприниматель?