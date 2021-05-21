Шмигаль про ціни на газ: "Нафтогаз" працює над трирічним продуктом
"Нафтогаз" після запровадження річного тарифу на газ для наслення працює над трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Раді, відповідаючи на питання нардепів.
"В Україні повноцінно запрацював ринок природного газу, тобто ціна регулюється ринком, а не корупційними чиновниками чи схемами. Питання стоїть в тому, як ефективно формувати ринкову ціну. Над цим працюємо з "Нафтогазом", - сказав Шмигаль.
"Як ви знаєте, з 1 травня запрацював річний продукт, який встановив ціну "Нафтогазу" для населення на рівні менше 7,90 грн за куб. м.
Відповідно, далі "Нафтогаз" працює над іншими продуктами, як ви і запропонували, наприклад, над трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови, більш фіксовану і зрозумілу ціну для населення. Але також є на вибір і продукт на 1 місяць, і люди можуть обирати для себе різноманітні варіанти", - додав він.
Нагадаємо:
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ. Він становитиме 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).
25 квітня постачальники газу опублікували свої річні тарифи на газ.
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Економічна правда
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