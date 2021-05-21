Регулятор розгляне заборону імпорту електроенергії з РФ та Білорусі

Нацкомісія з енергетики та тарифів 26 травня розгляне питання заборони імпорту електроенергії з Російської Федерації та Білорусі – 15 травня регулятор отримав повноваження обмежувати відповідну пропускну спроможність.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Так, з 15 травня 2021 року набув чинності закон, згідно якому регулятор отримав повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Зазначається, що обмеження імпорту з РФ та Білорусі має розглядатись в комплексі заходів задля забезпечення безпеки електропостачання. Зокрема, в частині дотримання графіків накопичення вугілля виробниками для підготовки до осінньо-зимового періоду.

У НКРЕКП додали, що вже було проведено дві зустрічі з Міненерго, оператором "Укренерго" та компаніями-виробниками електроенергії. Одна з них – 19 травня, одразу після отримання листа від Міністерства енергетики.

Відповідно, на наступному засіданні 26 травня Нацкомісія розгляне проект постанови "Про розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів".

Ним передбачається "тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства".

Разом з цим передбачається запровадження механізмів контролю за накопиченням вугілля.

Нагадуємо:

Міністр енергетики Герман Галущенко направив звернення до НКРЕКП щодо обмеження імпорту електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства (РФ і Білорусі - ред.).

З 1 березня Україна відновила експорт електроенергії з "острова Бурштинської ТЕС" у європейську енергосистему ENTSO-E.

Повідомлялось, що Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

Україна змушена імпортувати електроенергію з РФ через приєднання до спільних енергосистем, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Економічна правда