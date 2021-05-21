Всі розділи
Укр / Рус

Microsoft припинить підтримку браузера Internet Explorer

П'ятниця, 21 травня 2021, 10:40
 

Корпорація Microsoft з 15 червня 2022 року припинить підтримку інтернет-браузера Internet Explorer 11 для деяких версій операційної системи Windows 10.

Про це повідомляється в блозі компанії.

Замість Internet Explorer компанія підтримуватиме і розвиватиме браузер Microsoft Edge, випущений в 2015 році одночасно з першою версією Windows 10.

З моменту запуску нового браузера Internet Explorer продовжував працювати в системі ОС для забезпечення сумісності корпоративних додатків, але тепер Microsoft вирішила відмовитися від його підтримки.

Для переходу на новий браузер Microsoft пропонує використовувати Edge з режимом Internet Explorer, який використовує модуль з IE11 для відкриття застарілих сайтів. Режим Internet Explorer в Edge буде підтримуватися як мінімум до 2029 року.

Microsoft зазначає, що продовжить підтримувати Internet Explorer 11 в Windows 10 LTSC, також залишаться доступні додатки платформи Server Internet Explorer 11.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Microsoft

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фонд Гейтсів розпродав акції Apple, Twitter і Amazon 18 травня 2021, 20:20
Microsoft купує розробника штучного інтелекту Nuance за 20 мільярдів доларів 12 квітня 2021, 20:29
Дослідження Microsoft: 7 змін у роботі, до яких має пристосовуватися кожен керівник 7 квітня 2021, 09:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!