Фонд госимущества продал еще один завод "Укрспирта": за 90 миллионов

Фонд госимущества 20 мая провел аукцион по приватизации отдельного имущества Иваньковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" - по его результатам в бюджет должны поступить 90 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"За право собственности на открытых торгах соревновались 6 участников, которые увеличили цену в 4,4 раза со стартовых 20 372 540 грн до 90 000 001 грн.

Борьба продолжалась в течение всех раундов, финальные ставки участников отличались всего в 1 гривню", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активы объекта приватизации сосредоточены в селах Иваньки и Поташ Маньковского района Черкасской области. На балансе предприятия имеются необходимые средства для изготовления спирта.

В Фонде госимущества объяснили, что победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и осуществить расчет - после этого процесс приватизации будет считаться официально завершенным.

Напомним:

Фонд госимущества на приватизационнм аукционе продал отдельное имущество Рава-Русского МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 31,74 млн грн.

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Мишковицкое МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт", по результатам которого в госбюджет должен поступить 181 млн грн.

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Дубовязовский МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 108 млн грн, которые должны поступить в госбюджет.

Еще один завод ГП "Укрспирт", Тхоровское место осуществления деятельности, "ушел с молотка" за 75 миллионов гривень.

Вишняковское место осуществления деятельности повторно выставили на аукцион, завод "Укрспирт" "ушел с молотка" за 101,2 млн грн - на первом аукционе за него хотели отдать 234 млн грн.

Экономическая правда