Курс валют на 21 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
21 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,49 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,46 - 27,48 гривни;
Евро - 33,53 - 33,55 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,39 - 27,58 гривни. Евро покупают по 33,29 гривни, продают по 33,64 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,48 - 27,52 гривни, евро - 33,35 - 33,47 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 21 мая на уровне 27,47 гривни.
20 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,46 - 27,48 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 мая на уровне 27,42 гривни.
20 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,49 гривни.
Экономическая правда
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