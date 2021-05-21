Курс валют на 21 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

21 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,49 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,46 - 27,48 гривни;

Евро - 33,53 - 33,55 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,39 - 27,58 гривни. Евро покупают по 33,29 гривни, продают по 33,64 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,48 - 27,52 гривни, евро - 33,35 - 33,47 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 21 мая на уровне 27,47 гривни.

20 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,46 - 27,48 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 мая на уровне 27,42 гривни.

20 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,49 гривни.

Экономическая правда