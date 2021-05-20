Курс валют на 20 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
20 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,46 - 27,48 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,46 - 27,48 гривні;
Євро – 33,49 - 33,51 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,36 – 27,55 гривні. Євро купують по 33,20 гривні, продають по 33,56 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,45 - 27,56 гривні, євро - 33,29 - 33,40 гривні.
Нагадуємо:
19 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,40 - 27,42 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 травня на рівні 27,42 гривні.
Економічна правда
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