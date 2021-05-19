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Офіційний курс гривні зміцнився до долара та євро

Середа, 19 травня 2021, 20:30
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 травня на рівні 27,42 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,49 грн (на 19 травня – 33,53 гривні).

Нагадуємо:

19 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,40 - 27,42 гривні.

19 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,40 - 27,42 гривні.

Економічна правда

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