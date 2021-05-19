Офіційний курс гривні зміцнився до долара та євро
Середа, 19 травня 2021, 20:30
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 20 травня на рівні 27,42 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,49 грн (на 19 травня – 33,53 гривні).
Нагадуємо:
19 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,40 - 27,42 гривні.
19 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,40 - 27,42 гривні.
Економічна правда
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