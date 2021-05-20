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Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Четверг, 20 мая 2021, 19:05
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 21 мая на уровне 27,47 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,52 грн (на 20 мая - 33,49 гривни).

Напоминаем:

20 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,46 - 27,48 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 мая на уровне 27,42 гривни.

20 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,49 гривни.

Экономическая правда

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