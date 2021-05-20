Гривня несколько ослабла на закрытии межбанка
20 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,49 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,47 - 27,49 гривни;
Евро - 33,53 - 33,55 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,38 - 27,56 гривни. Евро покупают по 33,23 гривни, продают по 33,56 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,46 - 27,54 гривни, евро - 33,29 - 33,43 гривни.
Напоминаем:
20 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,46 - 27,48 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 мая на уровне 27,42 гривни.
Экономическая правда
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