Президент о "антиахметовском" законопроекте: Давления на малый бизнес не будет

Президент Владимир Зеленский заявил, что с принятием так называемого "антиахметовского закона" давления на малый и средний бизнес не будет.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос ведущего "Украина 24" (канал входит в медиахолдинг Ахметова - ред.) Василия Голованова.

"Увеличение налогов. Вы продолжаете эту тему. Я знаю, что она была у вас в эфире. Я считаю, что лично вы манипулируете фактами, когда вы говорите "увеличение налогов", это не для украинцев и не для общества ...

Я понимаю, с какого вы канала и о чем вы говорите. Действительно, в новом законе (в "антиахметовском" законопроекте - ред.) есть увеличение налога на железную руду ...", - заявил президент.

"Я слышал вашу программу и слышал как вы ведете к тому, чтобы люди понимали, что будет давление на малый и средний бизнес, что будет давление на людей, люди будут платить больше налогов - это неправда.

Вы журналист, вы имеете право говорить все, что хотите, но вы сейчас передаете мне информацию я вам объяснил от кого. Не надо мне ничего передавать. Я взрослый человек", - добавил он.

Зеленский добавил, что власть понимает, кто из предпринимателей сколько зарабатывает, но когда в Украине война, когда нечем выплачивать пенсии, власть не позволит зарабатывать за счет госнедр 200-300%.

"Я, кстати, знаю, где находится тень, чтобы вы также знали, мы точно это фиксируем, посмотрите на наши заправки. Цена по сравнению с рынком уже нормальная на топливо и на дизель ...", - Зеленский также сказал Голованову.

Напомним:

Правительственный законопроект об изменениях в Налоговый кодекс пока не зашел на регистрацию в Верховной Раде - камнем преткновения стал 5% акциз с сигарет.

Кабмин на заседании 12 мая проголосовал за проект изменений в Налоговый кодекс, которым в частности, увеличиваются ставки налогов и рентных платежей для крупного бизнеса - наиболее изменения "ударят" по империи олигарха Рината Ахметова.

Предусматривается, что вдвое повышается ставка единого налога для отраслевых плательщиков четвертой группы, кроме производителей, которые работают на землях закрытого грунта (теплицы) и водного фонда (5,3 млрд грн в бюджет).

ЭП также сообщала, что власти хотят перевести уплату части акциза по розничной продаже табачных изделий на крупных игроков, однако таким образом муниципалитеты могут потерять 2,4 миллиарда гривен.

Более детально о законопроекте читайте в материале ЭП: Ахметов за все заплатит. Как Зеленский заставит олигархов платить больше налогов: детали тайного документа

Экономическая правда