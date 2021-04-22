"Табачный" налог хотят переложить на крупный бизнес, потерять могут местные бюджеты
Власти хотят перевести уплату части акциза по розничной продаже табачных изделий на крупных игроков, однако таким образом муниципалитеты могут потерять 2,4 миллиарда гривен.
Об этом говорится в материале ЭП.
Сейчас розничные торговцы (киоски и магазины, которые продают сигареты) платят 5% соответствующего налога, что также идет в местные бюджеты. Однако правительственным законопроектом обязательства хотят перевести это обязательство на крупных игроков - производителей и импортеров табачных изделий, таких как Philip Morris или Japan Tobacco International (JTI).
По словам собеседников ЭП в парламенте, знакомых с ходом написания документа, "табачная" норма появилась в нем в последний момент с подачи председателя налогового комитета ВР Даниила Гетманцева.
Как отмечает один из собеседников, он предложил президенту соответствующие изменения со ссылкой на наличие большой доли "теневых" операций в сегменте розничных продаж табака. По мнению авторов законопроекта, переложение обязанности уплаты табачного розничного акциза на крупных игроков, работающих в прозрачном поле, позволит дополнительно привлечь в бюджет 1,9 млрд грн.
Но на местном уровне власть может потерять около 2,4 миллиарда гривен:
"Все предложения в части местных бюджетов мы с Минфином отработали и их поддерживаем - это приведет к увеличению поступлений общин. Мы даже обратились в Офис президента, чтобы они были рассмотрены как неотложные.
Однако на финише отдельные лоббисты, прикрываясь именем президента, заложили в концепцию изъятия из бюджетов общин 5% розничного акциза с табака. Поэтому муниципалитеты потеряют 2,4 млрд грн, а справедливых компенсаторов для каждой общины Минфин не может ввести", - отмечает исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.
Дело в том, что перераспределение акциза на местные общины, как предполагается в документе, будет происходить через государственный бюджет. Предложенный механизм, считают в Ассоциации городов, не может обеспечить справедливое зачисления налога в местные бюджеты.
По словам Слобожана, такие нормы выгодны владельцам розничных сетей, которые не хотят администрировать местный акциз из табака.
Пока нет точных данных, у кого крупнейшие розничные сети, но главным лоббистом соответствующей нормы собеседники называют Бориса Кауфмана, который является совладельцем скандального дистрибьютора "Тедис Украина".
По словам одного из нардепов, соответствующая норма позволяет "Тедису" снять с себя налоговое бремя, с другой - избавиться от мелких конкурентов. В 2020 году, как отметили в самой компании, местные бюджеты получили от нее более 700 млн гривен розничного акциза по продаже табачных изделий.
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Экономическая правда
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