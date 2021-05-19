Комітет Ради рекомендував призначити Любченка першим віце-прем'єром

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віце-прем'єр-міністром – міністром економіки.

Про це написав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в своєму Telegram.

"Повністю підтримую рішення комітету. Переконаний, в залі з призначенням питань також не буде", – написав Гетманцев.

Він додав, що розгляд кадрових питань відбудеться на засіданні Верховної Ради 20 травня.

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Нагадуємо:

17 травня депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра, а Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

18 травня Верховна Рада звільнила Ігоря Петрашка, який сам подав заяву про відставку, з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Економічна правда