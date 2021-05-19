Комітет Ради рекомендував призначити Любченка першим віце-прем'єром
Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віце-прем'єр-міністром – міністром економіки.
Про це написав голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в своєму Telegram.
"Повністю підтримую рішення комітету. Переконаний, в залі з призначенням питань також не буде", – написав Гетманцев.
Він додав, що розгляд кадрових питань відбудеться на засіданні Верховної Ради 20 травня.
Читайте також: На вихід. Як і на кого Зеленський міняє міністрів в уряді
Нагадуємо:
17 травня депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра, а Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.
18 травня Верховна Рада звільнила Ігоря Петрашка, який сам подав заяву про відставку, з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua