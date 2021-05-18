Сети АЗС OKKO и WOG также возобновили продаж премиального топлива

Сети АЗС ОККО и WOG вечером 17 мая возобновили реализацию премиального топлива.

Об этом сообщили пресс-службы сетей.

"Учитывая высокий спрос на премиальные виды топлива среди постоянных клиентов, а также учитывая разъяснения Минэкономики и наличие информации по подготовке уточнений в постановления Кабинета Министров, сеть АЗК "ОККО" приняла решение о возобновлении реализации PULLS 95 и PULLS Diesel", - заявили в ОККО.

"WOG возобновляет продажу премиального топлива А-95 Mustang и ГП+ Mustang.

Учитывая публикацию разъяснения Министерства экономики по постановлению Кабмина №474 от 14.05.2021 об установлении максимальной торговой надбавки на бензины автомобильные и дизельное топливо, было принято решение возобновить продажу премиального топлива, которое не подпадает под действие постановления", - заявили в WOG.

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Напомним:

14 мая Кабмин принял постановление, которым вводится предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр).

Сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Минэкономики заявляет, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Сети АЗС возобновляют продаж премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.

В Офисе президента заявили, что введение госрегулирования на рынке горючего - вынужденное для нецивилизованного рынка мероприятие, а снятие с продажи брендового горючего - демонстрация монопольного сговора.

Экономическая правда