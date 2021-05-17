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Официальный курс: гривня продолжает укрепление

Понедельник, 17 мая 2021, 19:10
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 18 мая на уровне 27,55 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,44 грн (на 17 мая - 33,48 гривни).

Напоминаем:

17 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,55 - 27,57 гривни.

17 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,52 - 27,54 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 мая на уровне 27,61 гривни.

14 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Экономическая правда

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