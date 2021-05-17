Гривня укрепилась на закрытии межбанка



17 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,52 - 27,54 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,52 - 27,54 гривни;

Евро - 33,44 - 33,45 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,46 - 27,65 гривни. Евро покупают по 33,15 гривни, продают по 33,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,50 - 27,58 гривни, евро - 33,20 - 33,33 гривни.

Напоминаем:

17 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,55 - 27,57 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 мая на уровне 27,61 гривни.

14 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Экономическая правда