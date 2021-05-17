Курс валют на 17 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
17 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,55 - 27,57 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,55 - 27,57 гривни;
Евро - 33,45 - 33,48 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,47 - 27,67 гривни. Евро покупают по 33,13 гривни, продают по 33,51 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,55 - 27,61 гривни, евро - 33,20 - 33,32 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 мая на уровне 27,61 гривни.
14 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.
Экономическая правда
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