Закриття міжбанку: гривня зміцніла
14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,53 - 27,55 гривні;
Євро – 33,42 - 33,44 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,52 – 27,70 гривні. Євро купують по 33,15 гривні, продають по 33,51 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,58 - 27,63 гривні, євро - 33,15 - 33,51 гривні.
Нагадуємо:
14 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 14 травня на рівні 27,63 гривні.
Економічна правда
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