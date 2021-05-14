Закриття міжбанку: гривня зміцніла

14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,53 - 27,55 гривні;

Євро – 33,42 - 33,44 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,52 – 27,70 гривні. Євро купують по 33,15 гривні, продають по 33,51 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,58 - 27,63 гривні, євро - 33,15 - 33,51 гривні.

Нагадуємо:

14 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 14 травня на рівні 27,63 гривні.

Економічна правда