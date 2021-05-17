Курс гривні до долара трохи зміцнився
Понеділок, 17 травня 2021, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 17 травня на рівні 27,61 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,48 грн (на 14 травня – 33,37 гривні).
Нагадуємо:
14 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
14 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.
Економічна правда
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