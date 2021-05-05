Банки подписали 217 договоров по "Доступной ипотеке 7%"

По состоянию на 5 мая по программе "Доступной ипотеки 7%" уполномоченные банки выдали 217 ипотечных займов на сумму 182,24 млн грн, в основном речь идет о вторичном рынке.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Сделки на первичном рынке недвижимости составляли 28,92%, на вторичном - 71,08%.

Уполномоченными банками рассматриваются 468 заявок на участие в программе на общую сумму 410,74 млн грн, из которых 26,61% составляет первичный рынок и 75,39% - вторичный.

Больше всего кредитов выдали в Киеве (43,0%) и области (34,4%). Далее расположилась Харьковская (8,7%) и Львовская (8,4%) области.

Несмотря на карантин и предпраздничные дни, по сравнению с данными начала прошлой недели количество выданных кредитов выросло на 25%, количество заявок - на 15%.

Сейчас к программе приобщены 14 банков.

Читайте также: Ипотека от Зеленского: как взять кредит под 7% и какие существуют риски

Доступна ли ипотека Зеленского? Как журналисты ЭП брали кредит под 7% и что из этого вышло

Ипотека не для всех. Кто получит жилье от Зеленского под 5% по новой программе

Напоминаем:

Министр финансов Сергей Марченко заявил о недостаточном темпе выдачи ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

За первый месяц действия программы "Доступная ипотека 7%" банки подписали 59 договоров на 43 млн грн - в целом за этот период банки получили 212 заявок.

Экономическая правда