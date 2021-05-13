Новости 13 мая: цены на проезд в Киеве, воскресение пчел в "Укрпоште"

О ценах на проезд. "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" просят столичную власть выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Обоснованная цена поездки составляет 21 гривну.

О евробляхах. Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые призваны сделать более доступной растаможку так называемых "евроблях".

О воскресении пчел. В 118 ящиках из 300, которые 13 мая прибыли в Иршавское отделение Укрпочты, находятся живые пчелы – насекомые восстанавливают активность.

О бензине. Компания из группы азербайджанской госкомпании SOCAR cтала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" в Украине и подписала соответствующий контракт.

О биткоине. Курс биткоина существенно снизился на фоне заявления основателя Tesla Илона Маска о том, что компания не будет принимать биткоин в качестве оплаты.

Об аэропорте. В аэропорту "Киев" в 2023 году продлят и укрепят взлетную полосу, из-за чего его работу прекратят на 8-9 месяцев – на обновление аэропорт планирует потратить до 5 млрд грн.

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