Через сутки после инцидента на Закарпатье пчелы начали оживать – "Укрпочта"

Фото: Виталий Глагола/Telegram

В 118 ящиках из 300, которые 13 мая прибыли в Иршавское отделение Укрпочты, находятся живые пчелы - насекомые восстанавливают активность.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты" со ссылкой на данные Закарпатской дирекции.

"Насекомые, которые еще вчера казались мертвыми, вероятно, находились в стадии угнетения или покоя. Сейчас насекомые восстанавливают активность.

Как объясняют в Союзе пасечников Украины, состояние угнетения у пчел может быть вызвано нехваткой свежего воздуха, особенно, если количество пчел превышает рекомендованную норму: потому, что большое количество пчел активно двигается внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется. Также пчелы могут войти в состояние повышенной активности и из-за избыточной влажности, которую пчелы не могут выделить из своего организма, что может привести к запариванию, если в рамке вместо меда свежий нектар", - заявили в пресс-службе.

Коробки с пчелами сейчас возвращаются отправителям, которые уже формируют новую партию насекомых для отправки. Часть "реанимированных" пчел отправители планируют повторно переслать заказчикам.

"Укрпочта пока единственный почтовый оператор, осуществляющий доставку пчел в пределах Украины. Мы разделяем ответственность за товары, которые клиенты доставляют почтой. Однако работники Укрпочты не являются специалистами с пчеловодства.

Пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить пчел. Также обращаем внимание, что Укрпочта не специализируется на доставке пчел - соответственно, ящики с пчелами перевозятся в тех же машинах, в которых и остальные отправления", - говорится в позиции компании.

Видео Укрпочты со склада, где временно хранятся коробки с пчелами

"Вчера, практически все СМИ сообщили, что по вине Укрпочты погибло 8 млн пчел. Отдельная тема, кто успел посчитать их трупы и чья вина, но оставим это за скобками, пока идет расследование.

Важно другое - сегодня уже 118 ящиков пчел вашими и нашими усилиями (молитвами) воскресли и это не шутка", - написал в Facebook гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Напомним:

12 мая журналист Виталий Глагола сообщил, что 8 миллионов пчел погибли во время отправки "Укрпочтой" из Закарпатья.

Пчеловоды, которые осуществили отправку, заявили, что это произошло из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания.

Сообщалось, что пчеловоды обратились в полицию и собираются судиться с "Укрпочтой". Стоимость этих пчел на рынке составляет около 500 тыс гривен.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Закарпатья, правоохранители зарегистрировали заявления.

Позже "Укрпочта" заявила, что в следующем году прекратит предоставление услуги перевозки пчел.

Экономическая правда