Tesla перестала принимать платежи за авто в биткоинах: курс криптовалюты упал на 15%
Курс биткоина существенно снизился на фоне заявления основателя Tesla Илона Маска о том, что компания не будет принимать биткоин в качестве оплаты.
Об этом сообщает Bloomberg.
Маск написал в Twitter, что компания обеспокоена по поводу "быстро растущего использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов и транзакций", поэтому перестанет принимать биткоины как средство оплаты.
Tesla & Bitcoin pic.twitter.com/YSswJmVZhP
— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2021
По словам Маска, Tesla может принимать другие криптовалюты, если они менее энергоемкие.
Маск добавил, что компания не будет продавать ни один биткоин, который у нее есть.
Как отмечает Bloomberg, ночью 13 мая (по Киеву) биткоин упал на 15% до чуть более 46 тыс долл за монету, после чего курс вырос и преодолел отметку в 50 тыс долл.
По данным Coindesk, по состоянию на 8:59 (по Киеву) биткоин поднялся до 50,9 тыс долл.
Напоминаем:
В феврале Tesla сообщила о своих инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов и сообщила о своем намерении начать принимать криптовалюту в качестве формы оплаты.
Ведущий мировой производитель электромобилей сделал ставку на биткоин после обновления своей инвестиционной политики в январе, чтобы позволить покупать цифровые активы.
В марте Tesla начала принимать крупнейшую в мире электронную валюту биткоин в качестве оплаты за свои электромобили.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua