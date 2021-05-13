Tesla перестала принимать платежи за авто в биткоинах: курс криптовалюты упал на 15%

Курс биткоина существенно снизился на фоне заявления основателя Tesla Илона Маска о том, что компания не будет принимать биткоин в качестве оплаты.

Об этом сообщает Bloomberg.

Маск написал в Twitter, что компания обеспокоена по поводу "быстро растущего использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов и транзакций", поэтому перестанет принимать биткоины как средство оплаты.

По словам Маска, Tesla может принимать другие криптовалюты, если они менее энергоемкие.

Маск добавил, что компания не будет продавать ни один биткоин, который у нее есть.

Как отмечает Bloomberg, ночью 13 мая (по Киеву) биткоин упал на 15% до чуть более 46 тыс долл за монету, после чего курс вырос и преодолел отметку в 50 тыс долл.

По данным Coindesk, по состоянию на 8:59 (по Киеву) биткоин поднялся до 50,9 тыс долл.

Напоминаем:

В феврале Tesla сообщила о своих инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов и сообщила о своем намерении начать принимать криптовалюту в качестве формы оплаты.

Ведущий мировой производитель электромобилей сделал ставку на биткоин после обновления своей инвестиционной политики в январе, чтобы позволить покупать цифровые активы.

В марте Tesla начала принимать крупнейшую в мире электронную валюту биткоин в качестве оплаты за свои электромобили.

Экономическая правда