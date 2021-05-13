Аэропорт "Киев" закроют в 2023 году на 8 месяцев – будут строить новую полосу

В аэропорту "Киев" в 2023 году продлят и укрепят взлетную полосу, из-за чего его работу прекратят на 8-9 месяцев - на обновление аэропорт планирует потратить до 5 млрд грн.

Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский, сообщает avianews.

По его словам, после работ аэропорт без ограничений сможет принимать все самолеты лоукостера Wizz Air - Airbus A320 и A321. Так как последний тип самолетов не может летать в "Киев" с полной загрузкой, Wizz Air решил открыть новый дальний рейс из Абу-Даби в аэропорт Борисполь.

Так, строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона. Длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 метров до 2770 метров.

Кроме того, работы на аэродроме позволят уменьшить минимальную видимость для посадок в "Киеве" с 800 метров до 350 метров благодаря новой инструментальной системе посадки ILS категории II ICAO.

Работы по реконструкции аэродрома также включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры. Если этого не сделать, самолеты не смогут съезжать с обновленной полосы без риска повредить поверхности аэродрома, объяснил Костржевский.

В 2021 году аэропорт хочет определить проектировщика работ, в 2022 году провести усиление поверхности аэродромных покрытий без прекращения полетов, а в 2023 году приступить к работам на полосе с закрытием аэродрома на прием самолетов.

По словам Костржевского, стоимость работ может достигать от 2,5 до 5 млрд грн. Эти средства планируется привлечь из бюджета Киева, государственного бюджета или использовать смешанное финансирование.

Допускается, что работы могут финансироваться и на условиях концессии. Сейчас аэропорт "Киев" принадлежит одноименному коммунальному предприятию, владельцем которого является Киевский горсовет.