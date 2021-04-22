Від 3,2 до 40%: В уряді хочуть ввести акциз на продаж "зеленої" електроенергії

Влада хоче запровадити акцизний податок на продаж "зеленої" електроенергії, наразі пропонується широкий діапазон ставки - від 3,2% до 40%, точні цифри ще обговорюються.

Про йдеться у статті ЕП.

У матеріалі зазначається, що питання запровадження акцизного податку на продаж електроенергії з відновлюваних джерел енергетики вже обговорювалося влітку минулого року.

"Тоді Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонувала ввести ставку розмірі 3,2% і за рахунок цього погасити борги перед самими ж "зеленими". На той момент "Укренерго" заборгувало виробникам електроенергії близько 20 млрд грн.

Представники останніх назвали ініціативу регулятора примусовим фінансовим обмеженням гравців ринку і додатковим зниженням "зеленого" тарифу", - пишуть автори.

"Це погіршує умови для проектів ВДЕ і підштовхує інвесторів все-таки звернутися до міжнародних арбітражів", - заявляв тоді голова "Української вітроенергетичної асоціації" Андрій Конеченков.

Він також звернув увагу, що питання ведення акцизів взагалі не відноситься до повноважень НКРЕКП і вимагав внесення змін до Податкового кодексу.

При цьому, тепер влада уже хоче запровадити акциз для "зелених" шляхом внесення змін до податкового Кодексу, і ця норма так само міститься у новій концепції, яку розглядатиме уряд.

Якою може бути ставка? "Пропонується дуже широкий діапазон: від 3,2% до 40%. Точні цифри ще обговорюються", - каже співрозмовник ЕП в уряді.

Він додав, що у сценарій із запровадженням 40% акцизу ніхто не вірить, хоча така цифра і озвучувалася під час обговорень.

Водночас за розрахунками НКРЕКП, мінімальний рівень акцизу в 3,2% може принести понад 1,5 млрд гривень додаткових надходжень на рік.

Підкреслюється, що найбільше це рішення вдарить по енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, який є найбільшим виробником "зеленої" електроенергії в Україні із 25% часткою ринку.

"Крім ДТЕК, до топ-5 виробників зеленої електроенергії за підсумками минулого року увійшли: Windcraft бізнесмена Карла Стурена, китайська CNBM (колишня Active Solar Андрія Клюєва. - ЕП), VR Capital Річарда Дейтса в партнерстві з інвесткомпанією ICU Макара Пасенюка, "Вітряні парки України" Максима Єфімова та Едуарда Мкртчана, сина співвласника ІСД Олега Мкртчана", - йдеться у статті.

Читайте детальніше у статті: Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документу

Економічна правда