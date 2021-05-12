"Доступная ипотека 7%": банки выдали 238 кредитов на 200 миллионов

Уполномоченные банки по выполнению госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 11 мая подписали 238 кредитных договоров на общую сумму 200,704 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

При этом, 71,34% кредитов выдали на вторичном рынке, 28,66% - на первичном.

"Уполномоченными банками рассматриваются 517 заявок на участие в программе на общую сумму 455,474 млн грн, из которых 23,5% составляет первичный рынок и 76,5% - вторичный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе задействованы 21 регион и г. Киев.

Согласно предоставленным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными на прошлой неделе были:

г. Киев (36,16%)

Киевская обл. (26,71%)

Харьковская обл. (7,01%)

Львовская обл. (6%)

Ровенская обл. (3,95%).

"14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и т.д.", - заявили в Минфине.

В ведомстве добавили, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Читайте также: Ипотека от Зеленского: как взять кредит под 7% и какие существуют риски

Доступна ли ипотека Зеленского? Как журналисты ЭП брали кредит под 7% и что из этого вышло

Ипотека не для всех. Кто получит жилье от Зеленского под 5% по новой программе

Напоминаем:

Министр финансов Сергей Марченко заявил о недостаточном темпе выдачи ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

За первый месяц действия программы "Доступная ипотека 7%" банки подписали 59 договоров на 43 млн грн - в целом за этот период банки получили 212 заявок.

По состоянию на 5 мая по программе "Доступной ипотеки 7%" уполномоченные банки выдали 217 ипотечных займов на сумму 182,24 млн грн, в основном речь идет о вторичном рынке.

Экономическая правда