"Доступная ипотека 7%": банки выдали 238 кредитов на 200 миллионов
Уполномоченные банки по выполнению госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 11 мая подписали 238 кредитных договоров на общую сумму 200,704 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
При этом, 71,34% кредитов выдали на вторичном рынке, 28,66% - на первичном.
"Уполномоченными банками рассматриваются 517 заявок на участие в программе на общую сумму 455,474 млн грн, из которых 23,5% составляет первичный рынок и 76,5% - вторичный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в программе задействованы 21 регион и г. Киев.
Согласно предоставленным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными на прошлой неделе были:
- г. Киев (36,16%)
- Киевская обл. (26,71%)
- Харьковская обл. (7,01%)
- Львовская обл. (6%)
- Ровенская обл. (3,95%).
"14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и т.д.", - заявили в Минфине.
В ведомстве добавили, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
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Напоминаем:
Министр финансов Сергей Марченко заявил о недостаточном темпе выдачи ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".
За первый месяц действия программы "Доступная ипотека 7%" банки подписали 59 договоров на 43 млн грн - в целом за этот период банки получили 212 заявок.
По состоянию на 5 мая по программе "Доступной ипотеки 7%" уполномоченные банки выдали 217 ипотечных займов на сумму 182,24 млн грн, в основном речь идет о вторичном рынке.
Экономическая правда
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