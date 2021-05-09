На "карантинные" 8 тысяч уже потрачено 600 миллионов
Воскресенье, 9 мая 2021, 15:09
На выплаты 8000 гривен "карантинной" помощи наемным работникам и физическим лицам-предпринимателям, чья деятельность была приостановлена в "красных" зонах государство направило уже 600 миллионов.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Прием заявок продолжается. Получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в регионе", - отметил он.
Если область была отнесена к "красной" зоны в течение февраля-марта, то обратиться за финансовой помощью можно через портал или приложение Дия до 19 мая.
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