На "карантинные" 8 тысяч уже потрачено 600 миллионов

На выплаты 8000 гривен "карантинной" помощи наемным работникам и физическим лицам-предпринимателям, чья деятельность была приостановлена ​​в "красных" зонах государство направило уже 600 миллионов.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Прием заявок продолжается. Получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в регионе", - отметил он.

Если область была отнесена к "красной" зоны в течение февраля-марта, то обратиться за финансовой помощью можно через портал или приложение Дия до 19 мая.