Гривня на закрытии межбанка укрепилась

11 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,59 - 27,61 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,59 - 27,61 гривни;

Евро - 33,57 - 33,60 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,59 - 27,77 гривни. Евро покупают по 33,32 гривни, продают по 33,68 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,61 - 27,69 гривни, евро - 33,33 - 33,48 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 мая на уровне 27,76 гривни.

11 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Экономическая правда