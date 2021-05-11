Гривня на закрытии межбанка укрепилась
11 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,59 - 27,61 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,59 - 27,61 гривни;
Евро - 33,57 - 33,60 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,59 - 27,77 гривни. Евро покупают по 33,32 гривни, продают по 33,68 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,61 - 27,69 гривни, евро - 33,33 - 33,48 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 мая на уровне 27,76 гривни.
11 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.
7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.
7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.
Экономическая правда
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