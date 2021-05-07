Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку

7 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,74 - 27,76 гривні;

Євро – 33,61 - 33,63 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,65 – 27,83 гривні. Євро купують по 33,20 гривні, продають по 33,61 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,72 - 27,81 гривні, євро - 33,29 - 33,46 гривні.

Нагадаємо:

7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 7 травня на рівні 27,72 гривні.

Економічна правда