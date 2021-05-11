Курс валют на 11 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

11 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,68 - 27,70 гривни;

Евро - 33,61 - 33,63 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,62 - 27,80 гривни. Евро покупают по 33,31 гривни, продают по 33,70 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,66 - 27,73 гривни, евро - 33,37 - 33,51 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 мая на уровне 27,76 гривни.

7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Экономическая правда