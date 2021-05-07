Курс валют на 7 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

7 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,74 - 27,76 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,75 - 27,77 гривні;

Євро – 33,51 - 33,54 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,63 – 27,81 гривні. Євро купують по 33,16 гривні, продають по 33,54 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,71 - 27,78 гривні, євро - 33,20 - 33,37 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 7 травня на рівні 27,72 гривні.

Економічна правда