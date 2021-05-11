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Курс гривни снизился к доллару и евро

Вторник, 11 мая 2021, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 мая на уровне 27,76 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,49 грн (на 7 мая - 33,41  гривни).

Напоминаем:

7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Экономическая правда

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