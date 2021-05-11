Курс гривни снизился к доллару и евро
Вторник, 11 мая 2021, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 мая на уровне 27,76 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,49 грн (на 7 мая - 33,41 гривни).
Напоминаем:
7 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.
7 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.
Экономическая правда
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