Витренко рассказал, какие задания получил от Зеленского

Высшее руководство страны поручило главе НАК "Нафтогаз Украины" Юрию Витренко вновь вывести компанию на прибыль и увеличить добычу газа.

Об этом заявил сам Витренко в интервью НВ Бизнес.

"У меня есть задача от президента и премьер-министра организовать работу "Укргаздобычи" эффективным образом, чтобы потребности населения Украины были полностью покрыты газом собственной добычи. В первую очередь это вопрос национальной безопасности", – заявил новый глава НАК.

По словам Витренко, его задача заключается в том, чтобы "положить на стол факты, которые позволяют принять обоснованные решения, которые позволяют сделать так, чтобы президента и премьер-министра... никто не разводил".

К увеличению добычи и реализации ресурсного потенциала Украины Витренко получил задачу организации прибыльной и стабильной работы "Нафтогаза", "без перекладывания ответственности".

"Если в цепочке поставок, по которой газ из скважины поступает в дома украинцев в виде газа или тепла, есть проблемы, то их нельзя просто перекладывать на других. Должна быть активная роль Нафтогаза, чтобы эти проблемы в стране были решены", – заявил он.

Глава "Нафтогаза" добавил, что цена на газ является одним из элементов системы уравнений тарифообразования вместе с энергоэффективностью и уровнем расчетов потребителей с поставщиком.

Витренко отметил, что накануне назначения встречался с президентом Зеленским чаще, чем с главой его Офиса Андреем Ермаком.

"С Ермаком мы никогда не обсуждали никакие задачи касательно моего прихода в Нафтогаз или, до этого, на пост министра энергетики", – заявил он.

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Напоминаем:

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

5 мая Витренко подписал приказ, согласно которому сотрудники компании должны согласовывать с ним свои публичные комментарии о деятельности компании.