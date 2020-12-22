Уряд виплатив "Нафтогазу" компенсацію у 32 мільярда

Міненерго виплатило НАК "Нафтогаз" компенсацію у 32 мільярда, після чого компанія змогла перерахувати "Укрнафті" кошти для погашення боргів.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

Міненерго компенсувало "Нафтогазу" продаж імпортованого газу для потреб населення у 2015-2019 роках за ціною, нижче ринкової у рамках ПСО (покладених спеціальних обов'язків). Сума компенсації становить 32,2 млрд грн. З отриманих 32,2 млрд грн "Нафтогаз" сплатив 6,4 млрд грн податку на прибуток.

У "Нафтогазі" зазначають, що це стало результатом змін до держбюджету-2020, ухвалені Верховною Радою 17 листопада.

Також НАК сплатила ПАТ "Укрнафта" 12,6 млрд грн за газ 2006 року видобутку та здійснила попередній платіж у 23,5 млрд грн за газ майбутнього видобутку, що буде поставлений в наступні кілька років.

"Я радий повідомити, що ми знайшли рішення щодо отримання компенсації за імпортований газ, поставлений в рамках ПСО з 2015 по 2019 роки, а також сплати значних податкових боргів, та додали більш як 10 мільярдів гривень до державного бюджету (з перерахованих за компенсацію податків - ЕП). Це прекрасний приклад ефективної, злагодженої роботи уряду, Нафтогазу та менеджменту компанії "Укрнафта" в інтересах держави", — прокоментував завершення розрахунків фінансовий директор Групи Нафтогаз Петер ван Дріл.

Нагадаємо:

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроект №4119 про внесення змін до держбюджету на 2020 рік, який передбачає механізм погашення податкових боргів "Укрнафти" на 30,35 млрд грн, виплату бюджетної компенсації для "Нафтогазу" на 32,2 млрд грн за виконання спецобов`язків з продажу газу за неринковими тарифами для потреб населення.

17 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт №4119.

Економічна правда