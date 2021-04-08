Комитет Рады перенес рассмотрение снижения межбанковской комиссии

Финансовый комитет Рады 8 апреля по техническим причинам не смог рассмотреть законопроект "О платежных услугах", в который хотят включить нормы законодательного ограничения комиссии интерчейндж.

Об этом сообщает FinClub.

Отмечается, что Комитет должен был рассмотреть законопроект № 4364 "О платежных услугах", докладчиком по которому была определена депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"У нас докладчик Смаглюк. Но она выпала у нас из рассмотрения вопроса. Будем рассматривать без нее или будем переносить", - заявил глава комитета Данил Гетманцев.

При этом, члены комитета высказались за перенос рассмотрения вопроса.

"На следующий комитет переносим этот вопрос", - резюмировал Гетманцев.

Законопроект с поправками по интерчейндж ко второму чтению еще не обнародован - осенью депутаты предлагали две модели снижения интерчейндж до 0,5% и 0,3%.

Напоминаем:

Национальный банк опубликовал официальное заявление с критикой законопроекта №4364, которым депутаты в частности хотят установить предельный размер межбанковской комиссии - это может навредить потребителям и заставит банки сворачивать программы лояльности.

Банки будут вынуждены отключить украинцам Apple Pay и грейс-период по кредитным картам, если Рада примет нерыночное регулирование платежного рынка.

В ПриватБанке раскритиковали законопроекты в Раде о регулировании комиссий банковского эквайринга.

Три системных банка, Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль, выступили с совместным заявлением по готовности постепенно уменьшить ставку интерчейндж (межбанковской комиссии), соответствующее обращение к власти поддержали в Visa и Mastercard.