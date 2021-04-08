Новости 8 апреля: обыски в центральном офисе УЗ, сотрудничество с МВФ, Витренко
Об обысках в центральном офисе УЗ. Государственное бюро расследований пришло с обысками в центральный офис "Укрзализныци".
О сотрудничестве с МВФ. Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что пока Нацбанк работает в рамках действующей программы сотрудничества с МВФ, новая программа еще не обсуждается.
О Витренко. Министерство энергетики заявило, что исполняющий обязанности министра Юрий Витренко "продолжает работать", но не опровергло информацию о том, что он написал заявление об увольнении.
О курсе гривни. Нацбанк не будет сдерживать курс гривни, даже если он будет значительно отличаться от уровня, заложенного в госбюджете и других планах.
О "евробляхах". Налоговый комитет на заседании 8 апреля рекомендовал Верховной Раде во втором чтении поддержать законопроекты относительно доступной растаможки ввозимых авто в течение 180 дней.
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