Новости 8 апреля: обыски в центральном офисе УЗ, сотрудничество с МВФ, Витренко

Об обысках в центральном офисе УЗ. Государственное бюро расследований пришло с обысками в центральный офис "Укрзализныци".

О сотрудничестве с МВФ. Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что пока Нацбанк работает в рамках действующей программы сотрудничества с МВФ, новая программа еще не обсуждается.

О Витренко. Министерство энергетики заявило, что исполняющий обязанности министра Юрий Витренко "продолжает работать", но не опровергло информацию о том, что он написал заявление об увольнении.

О курсе гривни. Нацбанк не будет сдерживать курс гривни, даже если он будет значительно отличаться от уровня, заложенного в госбюджете и других планах.

О "евробляхах". Налоговый комитет на заседании 8 апреля рекомендовал Верховной Раде во втором чтении поддержать законопроекты относительно доступной растаможки ввозимых авто в течение 180 дней.

Эксклюзивы ЭП:

"Туда не ходите – там менты". Как бизнес работает в условиях тотального локдауна

Как во время локдауна в Киеве работают продавцы строительных материалов, рестораны и образовательные учреждения? ЭП проверила это на собственном опыте. (укр)

Владелец Wexler Group Петр Белз: Я не покупаю Glusco. Хотите, чтобы меня забили Медведчуком под землю?

Владелец Wexler Group Петр Белз рассказал об обысках в офисах компании, бизнесе на связях с Россией и о том, почему его связывают с Виктором Медведчуком. (укр)