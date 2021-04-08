Заместитель Шевченко: НБУ не будет сдерживать курс гривни

Нацбанк не будет сдерживать курс гривни, даже если он будет значительно отличаться от уровня, заложенного в госбюджете и других планах.

Об этом в интервью ZN.UA заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

"Хочу подчеркнуть еще раз, что у нас реализуется режим плавающего курсообразования, поэтому значение курса определяется исключительно динамикой спроса и предложения иностранной валюты на рынке. Мы не будем держать курс на уровне, предусмотренном в бюджете.

Именно рынок генерирует спрос и предложение, а следовательно, и определяет курс", - ответил он на вопрос, будет ли НБУ помогать Минфину, если увидит, что курс в госбюджете и в обменных пунктах не совпадает.

"Что касается курсовой сезонности. Курс - это один из показателей, отражающий состояние нашей экономики.

Нашей экономике свойственна высокая доля аграрного сектора, который носит сезонный характер, соответственно, при таких условиях и курсовая динамика не может не иметь отдельных признаков сезонности, и это нормально. Это, наверное, не то, от чего нужно стараться избавиться. Нам это надо воспринимать как данность и с этим жить, работать", - добавил Гелетий.

Напомним:

К 2024 году ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн/долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн/долл - по пессимистическому.

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