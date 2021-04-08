Комитет рекомендовал Раде поддержать доступную растаможку "евроблях" в целом

Налоговый комитет на заседании 8 апреля рекомендовал Верховной Раде во втором чтении поддержать законопроекты относительно доступной растаможки ввозимых авто в течение 180 дней.

Об этом сообщил председатель комитета Данил Гетманцев.

Законопроектами №4643-д и №4644-д (изменения в Таможенный и Налоговый кодексы) предлагается таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года по новой формуле. Она будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона.

Эта формула зависит только от возраста, объема и типа двигателя. Действие закона будет распространяться на транспортные средства, соответствующие экологическим нормам "Евро-2" и не имеющие происхождение из страны, признанной государством-агрессором или временно оккупированных территорий.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает одобрения Радой в 1 чтении законопроекта о льготном таможенном оформлении авто с европейской регистрацией.

Верховная Рада поддержала за основу законопроект 4643-д, которым предлагается механизм доступной растаможки ввозимых авто в течение 180 дней.

Экономическая правда