Комитет рекомендовал Раде поддержать доступную растаможку "евроблях" в целом
Налоговый комитет на заседании 8 апреля рекомендовал Верховной Раде во втором чтении поддержать законопроекты относительно доступной растаможки ввозимых авто в течение 180 дней.
Об этом сообщил председатель комитета Данил Гетманцев.
Законопроектами №4643-д и №4644-д (изменения в Таможенный и Налоговый кодексы) предлагается таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года по новой формуле. Она будет действовать в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона.
Эта формула зависит только от возраста, объема и типа двигателя. Действие закона будет распространяться на транспортные средства, соответствующие экологическим нормам "Евро-2" и не имеющие происхождение из страны, признанной государством-агрессором или временно оккупированных территорий.
Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает одобрения Радой в 1 чтении законопроекта о льготном таможенном оформлении авто с европейской регистрацией.
Верховная Рада поддержала за основу законопроект 4643-д, которым предлагается механизм доступной растаможки ввозимых авто в течение 180 дней.
Экономическая правда
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