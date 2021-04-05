Регулятор на этой неделе рассмотрит введение годового тарифа на газ

Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ) планирует 7 апреля принять решение о введении годового тарифа на газ для населения.

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ.

Решением предусматривается введение годового тарифа для поставщиков с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

Соответственно, поставщики газа будут обязаны с 1 мая 2021 года установить базовую цену на год.

Все поставщики, которые будут предоставлять услуги бытовым потребителям, обязаны до 25 апреля сообщить всем потребителям относительно годовой цены на газ, а также опубликовать ее на своих веб-сайтах.

В то же время поставщики смогут предлагать другие, кроме годовых, продукты, которые потребитель сможет выбрать.

Напомним:

Возвращение к контролю над ценами на газ является не только крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств, но и приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживанию внедрения энергоэффективности, заявили в МВФ.

Сообщалось, что Минэнерго не планирует продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 гривень за кубометр, которое установил Кабмин на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ) одобрила постановление, которым предлагается ввести годовой тариф для поставщиков с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая текущего года и будет действовать по 30 апреля следующего года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже во втором квартале этого года поставщики должны представить годовые продукты.

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Экономическая правда