Новости 30 апреля: штраф для энергетиков, "Нафтогаз", "Укрзализныця"

О штрафе для энергетиков. Антимонопольный комитет принял решение наложить штрафы на "Центрэнерго", компании группы ДТЭК и остальных игроков рынка угля более чем 775 миллионов гривень за синхронное повышение цен в 2016-2019 годах.

О "Нафтогазе". Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности в связи с увольнением председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об "Укрзализныце". Временная следственная комиссия призвала Кабмин уволить всех членов правления Укрзализныци вместе с исполняющим обязанности председателя правления Иваном Юриком и начать поиск новых членов наблюдательного совета.

О министре финансов. Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.

Постановление об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов была инициативой отдельных представителей фракции "Слуга народа" - изучив вопрос, они отозвали проект постановления.

О госдолге. Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на 31 марта 2021 равнялась 2,51 млрд грн, в течение месяца она сократилась на 38,7 млрд грн.

О новых арбитражах Нафтогаза против Газпрома. Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что компания будет использовать все юридические возможности, чтобы оказывать давление на российский Газпром, в частности речь идет о международных арбитражах.

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