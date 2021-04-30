Антимонопольщики оштрафовали энергетическую отрасль на 800 миллионов

Антимонопольный комитет принял решение наложить штрафы на "Центрэнерго", компании группы ДТЭК и остальных игроков рынка угля более чем 775 миллионов гривень за синхронное повышение цен в 2016-2019 годах.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Комитет признал, что Министерство энергетики вынуждало компании энергетического сектора к совершению подобных действий путем приглашения их на совещания в Министерство.

"Некоторые участники рынка энергетического угля по рекомендации Министерства энергетики и угольной промышленности синхронно повышали цены в 2016-2019 годах", - говорится в сообщении.

В ходе расследования установили, что министерство рекомендовало государственным предприятиям повысить предельный уровень цены угольной продукции для нужд ТЭС и ТЭЦ до соответствующего уровня.

"В такой ситуации Минэнергоугля не имело полномочий рекомендовать уровень предельных цен. Ведь в Украине продажа энергетического угля осуществляется на рыночных условиях. Поэтому комитетом принято решение, которым признано нарушение Министерства, которое заключалось в создании условий участникам рынка энергетического угля для совершения антиконкурентных согласованных действий", – информирует АМКУ.

Комитет принял решение наложить штрафы в общем размере 775,483 млн грн на:

ГП Держвуглепостач - 2,29 млн грн; ДТЭК Трейдинг - 163,45 млн грн; ДТЭК Днепроэнерго - 125,47 млн грн; ДТЭК Западэнерго - 172,97 млн грн; ДТЭК Востокэнерго - 91,05 млн грн; ПАО Центрэнерго - 205,8 млн грн; Черкасское химволокно - 14,4 млн грн.

В пресс-службе компании ДТЭК заявили, что считают решение Антимонопольного комитета безосновательным, необъективным и предвзятым.

"Комитет формализовано подошел к рассмотрению дела, не исследовал ситуацию на рынке и условия ценообразования, не предоставил возможности компании в полной мере выразить позицию и проигнорировал ряд важных аргументов.

Своим решением АМКУ обвинил одновременно как покупателей, так и продавцов угля в установлении похожих между собой цен на энергетический уголь, что по определению абсурдно", – говорится в сообщении.

В энергокомпании, конечным бенефициаром которой является олигарх Ринат Ахметов, сообщили, что будут отстаивать права и интересы в суде.

Экономическая правда